GÜNCEL

Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Günkırı beldesindeki Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Karlov suikasti TRT'de neden yayınlandı? Erhan Çelik'ten çarpıcı ifadeler
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Max Kruse: Türkler bana lakap bulur
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde belli olacak
Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda
Bakan Varank'tan müjdeli haber! Türkiye’nin ilk millî mikro işlemcisi yolda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Kocaeli'de sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
ABD'de korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, bizon saldırısına uğradı
ABD'de korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, bizon saldırısına uğradı
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
DGS sonuç sorgulama ÖSYM kaçta açıklayacak nereden bakılır?
Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Uçakta şoke eden görüntü! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa
Uçakta şoke eden görüntü! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı
Gaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep'te fabrika yangını
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları