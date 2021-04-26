BIST 1.345
DOLAR 8,41
EURO 10,19
ALTIN 480,55
MEDYA

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi... 1963 yılında Kıbrıs'ın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri, kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken; ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı
Çukur 126. bölüm fragmanı: 4. sezon 34. bölüm
Abdullah Ağar: PKK dağılmış durumda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin paylaşım
Antalya'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
ABD Hava Kuvvetlerine ait hava taşıtı İngiltere'de helikopter pistini parçaladı
Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmaları gündem oldu
"Türkiye Nato'dan çekilmeye hazır olsun!"
Kocaeli'de kaydedildi! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Zeytinyağlı nohut nasıl yapılır enfes lezzet!
Yorumlar