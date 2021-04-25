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Abdullah Ağar: PKK dağılmış durumda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki terör hedeflerine savaş uçakları ve İHA/SİHA'larla bomba yağdırdı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, teröristlerin yardım istediğini örgütün dağıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a harekât başlattı. F-16’ların Metina, Zap, Avaşin başta olmak üzere PKK kamplarını havadan bombaladığı operasyonda komandolar da karadan Metina'ya girdi.

Harekatı CNN Türk canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Sahadaki teröristler cıyak cıyak tabiri caizse... Şu an yardım istiyorlar, dağılmış durumdalar, parçalanmış durumdalar. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz" dedi.

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