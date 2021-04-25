Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticari ilişkilerinin bulunduğunu Perde Arkası'nda dile getirdi!

Ahmet Davutoğlu geçen hafta gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulunmuştu. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticari ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi. Perinçek canlı yayında ne kadar mal varlığı olduğunu ve Ulusal Kanal’ın Digitürk’e nasıl dahil olduğunu anlattı. Hepsi ve daha fazlası Perde Arkası'nda konuşuldu.