BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Bill Gates lüks yatıyla Bodrum'a demir attı

Bill Gates lüks yatıyla Bodrum'a demir attı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederek, tarihi kaleyi gezdi.

Abone ol

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde "Lana" isimli yatıyla Bodrum'a geldi. Gates ve beraberindekilerin içinde bulunduğu yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirledi.

Gates'in beraberindekilerle daha sonra Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdiği öğrenildi.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ,su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sel suları Bozkurt'u yine esir aldı!
Sel suları Bozkurt'u yine esir aldı!
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Kabine toplantısının gündeminde koronavirüs ve dış gelişmeler var
Kabine toplantısının gündeminde koronavirüs ve dış gelişmeler var
Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı
Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı
Türk iş insanları yatırımlarıyla Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında köprü kuruyor
Türk iş insanları yatırımlarıyla Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında köprü kuruyor
Emre Büber evli mi boşandı mı oğlunun annesi kimdir?
Emre Büber evli mi boşandı mı oğlunun annesi kimdir?
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi
Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi
Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı
Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı
Türk-İş işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi
Türk-İş işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi