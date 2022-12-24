Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü müşteriler denize düştü

Beşiktaş’ta bulunan 3 katlı lüks bir restoranın balkon kısmı çöktü. 25 kişinin denize düştüğü olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı lüks restoranın balkon kısmının üstünü kapatan tentenin direklerinde çökme meydana geldi.

Çökmenin etkisiyle restoranın balkon kısmında bulunan 25 kişi restoranla yol arasındaki suya düştü. Suya düşen vatandaşları restoran çalışanları ve diğer müşteriler kurtarmaya çalışırken durum bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ve ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya düşen kişileri kurtarırken polis ekipleri çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sudan çıkarılan kişiler hipotermi geçirme riskine karşı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı.