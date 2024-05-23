Beşiktaş - Trabzonspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor ile son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Trendyol Süper Lig'de Avrupa için mücadele eden Trabzonspor, üçüncülüğü garantilemişti. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne gidebilmek için gözünü Türkiye Kupası'na çevirmişti. İki ekip Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş 0 - 1 Trabzonspor

13'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun şık golüyle maçta öne geçti.

11'Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gedson, sağ kanattan ortasını içeri yerden çevirdi. Savunmada Denswil, Muleka'dan önce topa hamle yaptı.

8'Orta alandan hızla çıkan Ghezzal topla birlikte geldi ve pasını Muçi'ye verdi. Ceza sahası yayında boş kalan Muçi'nin vuruşu savunmaya çarptı ve kaleci Uğurcan'da kaldı.

5'Ghezzal'ın verdiği pasta sol kanatta topla buluşan Muçi uzak direğe şut denedi fakat top direğin yanından dışarı çıktı.

3'Mendy savunma arkasına sarkan Onuachu'ya uzun pasını gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve dev final başladı.

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

Beşiktaş 11. kez kazanmak istiyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Kara Kartal" 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor 10. kez kupayı kazanmak istiyor

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez müzesine götürme başarısı gösterirken; bordo-mavililer, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında hiç kaybetmedi.

İki takımda da eksikler!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan, Amir, Ante Rebic, Bahtiyar Zaynutdinov, Amartey ve Tafur Bingöl maçta süre alamayacak. Trabzonspor'da ise

Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

Ali Şansalan düdük çalacak!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.