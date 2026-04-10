Beşiktaş - Antalyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor.

Beşiktaş 3 - 1 Antalyaspor

33'GOL! Oh topu ağlara gönderdi.

22'Orkun'un ara pasında hareketlenen Jota, sol çaprazdan vuruşunu yaptı top kaleciden döndü.

21'GOL! Van de Streek farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan gelişen Antalyaspor atağında Ballet'in ortasına Van de Streek kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

14'Savunmanın arkasına sarkan Samuel, kaleci Ersin'in üstünden topu aşırttı ve ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

9'GOL! Jota topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Orkun Kökçü, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Jota'yı gördü. Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Jota, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5'GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ara pasında karşı karşıya kalan Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

3'Sol taraftan Rıdvan'ın pasını Jota tekte Oh'a bıraktı. Oh'un ceza sahası dışından yakın direğe vuruşunu kaleci çıkardı.

1'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun'un yaptığı ortaya ön direkte Jota kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Kartal, Olaitan, Cengiz, Jota, Oh

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK VİRAJ



Süper Lig'de 29. hafta, hedefleri bambaşka olan iki ekibin mücadelesine sahne oluyor. Geride kalan 28 haftada 52 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, evinde hata yapmayarak ilk üç iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 28 puanla 13. basamakta, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak nefes almayı hedeflerken; Beşiktaş ise 37 galibiyetle domine ettiği bu rekabette hanesine bir zafer daha eklemek için sahaya çıkıyor.

KARTAL'IN EVİNDEKİ 'ANTALYA' KABUSU

Kağıt üzerinde Beşiktaş favori görünse de, son yıllarda Dolmabahçe'de oynanan maçlar siyah-beyazlılar için pek de kolay geçmiyor. Beşiktaş, evinde ağırladığı Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında sadece 4 kez sahadan galip ayrılabildi. Bu süreçte Antalyaspor 3 kez sürprize imza atarken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği kırarak sahasındaki gücünü yeniden hatırlatmak zorunda.

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise kart sınırındaki oyuncuların çokluğu. Gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçı öncesinde; Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde kritik Samsun deplasmanında takımı yalnız bırakacaklar.