Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Galatasaray’ın transferine kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu için Inter devreye girerken, Chivu’nun “kalsın” talebi sonrası yeni sözleşme planı transfer sürecini çıkmaza soktu.
Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Inter cephesinden gelen hamle, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.
INTER KARAR DEĞİŞTİRDİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Chivu, milli yıldızın takımda kalmasını istedi. Yönetimle yapılan görüşmede Hakan’ın performansından memnuniyet dile getirilirken, yeni sözleşme planı gündeme alındı.
YENİ SÖZLEŞME MASADA
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için Inter’in yeni kontrat hazırlığında olduğu belirtildi. Kulübün, oyuncunun yükselen formu sonrası bu kararı aldığı ifade edildi.