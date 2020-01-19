Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın başkenti Berlin'deki görüşmesi sona erdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- S-400 gibi ses getiren projeleri kararlılıkla tamamladık.

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.

- ​Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin çeşitli konularda görüş ayrılıklarına rağmen kabul edilebilir mutabakatlar yapmayı öğrendiğini söyledi.

- ​Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin çeşitli konularda görüş ayrılıklarına rağmen kabul edilebilir mutabakatlar yapmayı öğrendiğini söyledi.

- Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısı yaparak çok güzel bir adım attığını belirten Putin, tarafların bu çağrıya kulak verdiğinin ve büyük çaplı silahlı eylemlerin sona erdiğinin altını çizdi.