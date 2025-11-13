BIST 10.629
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri

CHP’den ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şimşek, İmamoğlu’nun “yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirdiğini” söyleyerek CHP’nin kök değerlerinden uzaklaştığını savundu.

CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözleriyle gündem oldu. Şimşek, “Dilim varmıyor bunları anlatmaya. İçim acıyor. Ah be Ekrem be... Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değiştirmeseydin” diyerek eski partisine ve İmamoğlu’na sert eleştiriler yöneltti.

Şimşek, açıklamasında İmamoğlu’nun CHP’nin kök değerlerinden uzaklaştığını savunarak, “Yola çıktığın kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Yolda bulduklarınla değiştirdin.” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’na yakın isimleri de hedef alan Şimşek, “Makam, mevkii, servet, şöhret ateştir; yakar insanı.” diyerek dikkat çekti.

CHP'YE 'İMAMOĞLU A.Ş.' DEMİŞTİ

Partiden ihraç edildiğinde, “'İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi. İhraç kararı İmamoğlu holdingin siyasi kararıdır. CHP'de satın alınmış yönetim var. Özel ve İmamoğlu beni yenemeyeceğini anladı.' demişti.

22. dönem CHP milletvekili Berhan Şimşek ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben 20 Ekim akşamı sayın Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında bana tebliğ edilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun tebliğ kağıdını yırtmıştım. O arkadaşlar beni ihraç etmedi, ben o tebliğ kağıdını yırtarken CHP'nin A4 kağıdındaki amblemini çıkartıp cebime koydum. O arkadaşlar beni CHP'den benim partimden beni ihraç edemezler. Benim şu an ihraç edildiğim Ekrem İmamoğlu'nun holdingi, CEO'luğunu da Özgür Özel'in yapmış olduğu şirket. Ben bu şirkette hisse, pay sahibi olmak istemem. Ben CHP'liyim, parayla satın alınmış bir genel başkanlık ve parti yönetiminin parçası olamam. Bugüne kadar bütün uğraşım, CHP'nin köküne gövdesine sahip çıkmaktır.”

