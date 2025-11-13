Rojin Kabaiş tecavüz edilip öldürüldü mü? 2 erkeğin DNA'sı kesin göğüs ve...

VAN Yüzüncü Yıl Üniversite'si öğrencisi Rojin Kabaiş'ın şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun sunduğu ek raporda çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Rapor Rojin'in vücudunda bulunan 2 DNA’nın bulaş ihtimalini ortadan kaldırdı. Daha önce Rojin'de 2 erkeğin DNA'sı belirlenmiş ancak bu DNA'nın neresinde bulunduğu açıklanmamıştı. Raporla birlikte DNA'nın Rojin'in göğüsleri ile cinsel organında olduğu da ortaya çıkarken tecavüz edilip öldürüldüğü ihtimali ağırlık kazandı.

Abone ol

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Ancak aylar sonra gelen Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) ek raporu, dosyada kritik bir noktayı netleştirdi. Rapora göre Rojin’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sının ölüm sonrasında bulaşmadığı kesinleşti.

BULAŞ DEĞİL

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı’nın talebiyle ATK’den ek rapor istenmişti. Halk Tv'den Dilan Şimşek'in haberine göre, gönderilen ek raporda, daha önce ifade edilen “bulaşma ihtimali” olasılığı tamamen ortadan kaldırıldı. ATK, otopsi sırasında, cenazenin taşınması sürecinde ve Rojin’in temas ettiği toplam 134 kişiden DNA örneği alındığını belirtti. Yapılan incelemelerde, Rojin’in göğsü ve vajinasında bulunan iki erkek DNA’sının bu kişilerle eşleşmediği tespit edildi. Böylece DNA’nın “bulaş” yoluyla geçtiği yönündeki olasılık bertaraf edildi.

DNA'NIN NEREDE BULUNDUĞU AÇIKLANDI

Son ek raporda, Rojin’in göğsü ve vajina içindeki DNA örneklerinin ölüm sonrası bulaşmadığı teyit edildi. Daha önce 2 erkeğin DNA'sı bulunmuş ancak neresinde olduğu açıklanmamıştı. Rapor henüz resmi olarak paylaşılmadı ancak Van ve Diyarbakır Baroları’ndan iki ayrı kaynak bu bilgiyi doğruladı. ATK’nin yeni raporuyla birlikte, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın yönü yeniden değişti. Artık dosyada “bulaş” değil, fail tespiti süreci başlayacak.

Raporun ardından soruşturmanın artık şüpheli kişiler yönünden DNA karşılaştırması sürecine girmesi bekleniyor. Hukukçular, dosyanın aydınlatılmasında en kritik verinin Rojin’in cep telefonundaki dijital izler olacağı görüşünde. Tartışmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyanın genişletileceğini ve Rojin’in cep telefonunun inceleneceğini açıkladı. Bakanlığın talebiyle ATK yeni bir rapor hazırladı.