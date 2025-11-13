BIST 10.675
DOLAR 42,25
EURO 49,21
ALTIN 5.764,54
HABER /  GÜNCEL

Rojin Kabaiş tecavüz edilip öldürüldü mü? 2 erkeğin DNA'sı kesin göğüs ve...

Rojin Kabaiş tecavüz edilip öldürüldü mü? 2 erkeğin DNA'sı kesin göğüs ve...

VAN Yüzüncü Yıl Üniversite'si öğrencisi Rojin Kabaiş'ın şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun sunduğu ek raporda çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Rapor Rojin'in vücudunda bulunan 2 DNA’nın bulaş ihtimalini ortadan kaldırdı. Daha önce Rojin'de 2 erkeğin DNA'sı belirlenmiş ancak bu DNA'nın neresinde bulunduğu açıklanmamıştı. Raporla birlikte DNA'nın Rojin'in göğüsleri ile cinsel organında olduğu da ortaya çıkarken tecavüz edilip öldürüldüğü ihtimali ağırlık kazandı.

Abone ol

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Ancak aylar sonra gelen Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) ek raporu, dosyada kritik bir noktayı netleştirdi. Rapora göre Rojin’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sının ölüm sonrasında bulaşmadığı kesinleşti.

BULAŞ DEĞİL
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı’nın talebiyle ATK’den ek rapor istenmişti. Halk Tv'den Dilan Şimşek'in haberine göre, gönderilen ek raporda, daha önce ifade edilen “bulaşma ihtimali” olasılığı tamamen ortadan kaldırıldı. ATK, otopsi sırasında, cenazenin taşınması sürecinde ve Rojin’in temas ettiği toplam 134 kişiden DNA örneği alındığını belirtti. Yapılan incelemelerde, Rojin’in göğsü ve vajinasında bulunan iki erkek DNA’sının bu kişilerle eşleşmediği tespit edildi. Böylece DNA’nın “bulaş” yoluyla geçtiği yönündeki olasılık bertaraf edildi.

DNA'NIN NEREDE BULUNDUĞU AÇIKLANDI
Son ek raporda, Rojin’in göğsü ve vajina içindeki DNA örneklerinin ölüm sonrası bulaşmadığı teyit edildi. Daha önce 2 erkeğin DNA'sı bulunmuş ancak neresinde olduğu açıklanmamıştı. Rapor henüz resmi olarak paylaşılmadı ancak Van ve Diyarbakır Baroları’ndan iki ayrı kaynak bu bilgiyi doğruladı. ATK’nin yeni raporuyla birlikte, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın yönü yeniden değişti. Artık dosyada “bulaş” değil, fail tespiti süreci başlayacak.

Raporun ardından soruşturmanın artık şüpheli kişiler yönünden DNA karşılaştırması sürecine girmesi bekleniyor. Hukukçular, dosyanın aydınlatılmasında en kritik verinin Rojin’in cep telefonundaki dijital izler olacağı görüşünde. Tartışmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyanın genişletileceğini ve Rojin’in cep telefonunun inceleneceğini açıkladı. Bakanlığın talebiyle ATK yeni bir rapor hazırladı.

rojin kabaiş
ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün boyunca arandıktan sonra 15 Ekim 2024’te cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. İlk günlerde ailesine ölümün “intihar” olduğu söylendi. Baba Nizamettin Kabaiş buna itiraz etti. 
-1 Aralık 2024’te Adli tıp kurumu, Rojin’in bedeninde iki erkek DNA’sını tespit etti. Ancak DNA’ların hangi bölgede bulunduğu açıklanmadı. Bulaş olma ihtimali vardı son raporla bu ortadan kalktı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muazzez Abacı neden öldü madde iddiası! Kabadayı eşi ve kızı Saba kimdir evlilikleri
Foto Galeri Muazzez Abacı neden öldü madde iddiası! Kabadayı eşi ve kızı Saba kimdir evlilikleri Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te tramvay ile taksi çarpıştı! Tramvay seferler aksadı
Fatih'te tramvay ile taksi çarpıştı! Tramvay seferler aksadı
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor