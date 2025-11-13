Enerjisa dağıtım şirketleri, Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te altyapı yatırımlarını güçlendirdi

Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ yılın 9 ayında Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te enerji altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, yılın 9 ayında 93 milyon liralık yatırımla Kırıkkale'de enerji altyapısını yeniledi.

Savunma ve petrokimya sektörlerinin öne çıktığı kentte yaklaşık 185 bin aboneye hizmet veren şirket, 1889 trafo ve 8 bin 554 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji için bakım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde yüzde 36 artışla bin 2 bin 688 aydınlatma armatürünün bakımını tamamlayan Başkent EDAŞ, 361 kilometrelik enerji nakil hattı, 52 elektrik dağıtım panosu ve 22 trafo merkezinin bakım işlemi yapılarak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

26 kilometrelik kablo döşemesi, 158 yeni aydınlatma armatürü, 5 dağıtım panosu ve 1 trafo montajını tamamlayan şirket, kış aylarında enerji arzının sürekliliğini sağlamak için önleyici bakım ve altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

Gaziantep'te 733 milyon liralık altyapı güçlendirmesi

Toroslar EDAŞ da Gaziantep'te aynı dönemde yaklaşık 733 milyon liralık yatırımla enerji altyapısını güçlendirdi. Sanayi ve gastronomiyle öne çıkan kentte, 11 bin 12 trafo ve 26 bin 738 kilometrelik enerji hattında bakım, modernizasyon ve yatırım çalışması yapıldı.

Şirket, 8 bin 534 aydınlatma armatür ile 140 trafo merkezi, 142 dağıtım merkezi, 151 saha dağıtım kutusu ile 921 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek şehir genelinde aydınlatma ve enerji sürekliliğini güvence altına aldı.

Gaziantep'te hizmet verilen 950 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek için yatırımlar kapsamında 1010 kilometrelik yeni kablo tesisi, 2 bin 136 armatür, 543 elektrik panosu ve 241 trafo kurulumu tamamlandı.

Ayrıca, Tarihi Kapalı Çarşı ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi turizm açısından önemli bölgelerde yapılan güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Adana'da 1 milyar lirayı aşkın yatırım hayata geçirildi

Adana'da da yaklaşık 1 milyon 240 bin müşterisine kesintisiz enerji sunma hedefiyle yaklaşık 1 milyar 51 milyon liralık yatırım gerçekleştiren şirket, 14 bin 29 trafo ve 39 bin 107 kilometrelik enerji hattında kesintisiz enerji arzı için çalışmalarına devam etti.

Kent genelinde 10 bin 181 aydınlatma armatürü, 1349 kilometrelik kablo, 205 trafo merkezi ve 566 dağıtım merkezinin bakımını tamamlayan şirket, yeni yatırımlar kapsamında 1074 kilometrelik kablo hattı, 356 trafo, 5 bin 629 armatür ve 774 elektrik dağıtım panosunu devreye aldı.

Toroslar EDAŞ, kış öncesi olumsuz hava koşullarına karşı önleyici bakım çalışmalarını sürdürürken, saha ekipleriyle kesintisiz hizmet veriyor.

Web ChatVolt, Başkent 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile müşterilerine ulaşan şirket, geçen yılın ilk yarısına göre ilk karşılama süresinde yüzde 55 iyileşme kaydetmeyi başardı.

Dijital Asistan ChatVolt kullanımında ise 41 bin 728 görüşme botlar aracılığı ile çözümlenirken, kullanıcı memnuniyet skorunda 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.