18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak

11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Çetelere verilen cezaların iki katına çıkarılacağı pakette, 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulması planlanıyor. Ancak, tartışmalara yol açan 15-18 yaş grubuna yönelik ceza artırımı düzenlemesinin tekliften çıkarıldığı öğrenildi.

18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak. Çetelere verilen cezaları iki katına çıkaran düzenleme, 11. Yargı Paketi’nde yer alıyor.

11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Pakette yer alması beklenen “suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme”nin ise tekliften çıkarıldığı öğrenildi.

Daha önce yapılan hazırlıklarda, 15-18 yaş arası çocuklara verilen ceza indirimlerinin azaltılması ve bu yaş grubuna yönelik hapis cezalarının artırılması öngörülüyordu. Ancak, tartışmalara neden olan bu düzenlemenin paketten çıkarılmasına karar verildi.

