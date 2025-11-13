Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Azerbaycan’ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.Abone ol
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçı heyecanı yaşandı. Kadın Milli Voleybol Takımı, Boulevard SEF Arena'daki finalde Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN: 3-0
SALON: Boulevard ArenaHAKEMLER: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)
TÜRKİYE: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)
AZERBAYCAN: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-18
SÜRE: 64 dakika (19, 20, 25)