Eyüpsultan'da garip hırsızlık olayı! Park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı
Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, dün akşam saatlerinde minibüsünü evinin yakınına park etti.
LASTİKLERİ OLMADIĞINI FARK ETTİ
Sabah saatlerinde bölgeden geçen bir vatandaş, lastiklerin olmadığını fark edince durumu araç sahibine bildirdi.
Aracının yanına giden şahıs, 3 lastiğin olmadığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi.
Jandarma ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.
Ekiplerin, gece saatlerinde lastikleri çalan şüphelileri arama çalışması sürüyor.