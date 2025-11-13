BIST 10.675
DOLAR 42,25
EURO 49,21
ALTIN 5.764,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eyüpsultan'da garip hırsızlık olayı! Park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı

Eyüpsultan'da garip hırsızlık olayı! Park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı

Eyüpsultan'da park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı.

Abone ol

Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, dün akşam saatlerinde minibüsünü evinin yakınına park etti.

LASTİKLERİ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Sabah saatlerinde bölgeden geçen bir vatandaş, lastiklerin olmadığını fark edince durumu araç sahibine bildirdi.

Aracının yanına giden şahıs, 3 lastiğin olmadığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Ekiplerin, gece saatlerinde lastikleri çalan şüphelileri arama çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerjisa dağıtım şirketleri, Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te altyapı yatırımlarını güçlendirdi
Enerjisa dağıtım şirketleri, Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te altyapı yatırımlarını güçlendirdi
Rojin Kabaiş tecavüz edilip öldürüldü mü? 2 erkeğin DNA'sı kesin göğüs ve...
Rojin Kabaiş tecavüz edilip öldürüldü mü? 2 erkeğin DNA'sı kesin göğüs ve...
Fatih'te tramvay ile taksi çarpıştı! Tramvay seferler aksadı
Fatih'te tramvay ile taksi çarpıştı! Tramvay seferler aksadı
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?