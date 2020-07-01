Benzin ve motorine zam! Araç sahipleri dikkat

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11, motorinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapılacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş zam yapıldı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzin yeni litre fiyatı

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara'da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek.

Motorinin yeni litre fiyatı

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir'de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.