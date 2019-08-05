MAGAZİN

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Orman Kanunları albümüyle hızlı bir çıkış yapan ve rap dünyasında adını duyuran Ben Fero, kendisine yapılan kucak dansla sosyal medyanın gündeminde.

Son dönemde rap dünyasının popüler isimlerinden olan ve Demet Akalın ile çektiği kliple de gündeme gelen Ben Fero sosyal medyanın diline düştü.

Ben Fero; son olarak Ezhel, Killa Hakan ve Ceza ile birlikte çıkardıkları şarkının beğenilmemesiyle eleştiri toplamıştı. Ben Fero şimdi de bir partide kendisine yapılan kucak dansıyla gündemde...

Ben Fero'nun sosyal medyaya düşen videosuna yorum yağıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu
3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı
3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
5 Ağustos Türkiye Gündemi
5 Ağustos Türkiye Gündemi
Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Nusret etlerle oyun oynadı sosyal medyada tepki çekti
Nusret etlerle oyun oynadı sosyal medyada tepki çekti
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı