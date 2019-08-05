Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Son dönemde rap dünyasının popüler isimlerinden olan ve Demet Akalın ile çektiği kliple de gündeme gelen Ben Fero sosyal medyanın diline düştü.

Ben Fero; son olarak Ezhel, Killa Hakan ve Ceza ile birlikte çıkardıkları şarkının beğenilmemesiyle eleştiri toplamıştı. Ben Fero şimdi de bir partide kendisine yapılan kucak dansıyla gündemde...

Ben Fero'nun sosyal medyaya düşen videosuna yorum yağıyor.