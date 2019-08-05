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5 Ağustos Türkiye Gündemi

5 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlun'dan destek

Karamollaoğlu, "Umarım ki daha ileri noktaya gitmez. Sayın Emine Erdoğan da yapılaşmaya karşı paylaşımlarda bulundu." diyerek destek verdi.

LGS nakil sonuçları açıklandı!

Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. LGS 2. lise nakil işlemleri ise 5-10 Ağutos'ta olacak.

İyi Parti kongresinde tartışma

Tüzük gereği GİK sayısı 50’ye düşürüldü. GİK üyelerinin çoğunluğunun ‘merkez sağ’dan olması “Gizli listemi vardı” tartışmalarına neden oldu.

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

TÜRKİYE Fırat'In doğusuna girme hazırlığı yaparken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden ÖSO cephe hattına sızmaya çalıştı.

Martin Skrtel, Beşiktaş'la anlaştı

Kadrosuna savunma oyuncusu katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile prensipte anlaştı.

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