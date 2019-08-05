SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! 12 aylık ortalamada enflasyon yüzde 19.91 olurken ÜFE ise yüzde 21.66 olarak gerçekleşti. Haberin devamı.
MAGAZİN

Kan vermek isteyen Modacı Barbaros Şansal saldırıya uğradı

Modacı Barbaros Şansal, kan vermek için gittiği Kızılay standında saldırıya uğradım diyerek, "Sen gavursun, vatan hainisin ve eşcinselsin deyip, kan vermemi engellediler." ifadelerini kullandı.

Modacı Barbaros Şansal, Kızılay standında saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından yayınladı mesajla duyurdu. Şansal, Kızılay stantında görevli doktora Belçika vatandaşı olduğunu söylediği sırada kan bağışında bulunmaya gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını, yere doğru itilerek ve darp edildiğini söyledi.

"VATAN HAİNİSİN, EŞCİNSELSİN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Barbaros Şansal, "Saldırgan bana sen gavursun, vatan hainisin ve eşcinselsin dedikten sonra beni yere doğru itti. Kızılay stantında görevli doktor saldırganı provoke etti. AB kimliğim olmasına ve bu kimlikle Türkiye'ye giriş-çıkış yapmama rağmen yabancı kimlikli olmam gerekçe gösterilerek kan vermem bile bu ülkede engellendi." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Star yazarı Ardan Zentürk'ten RTÜK'e eleştiri! İnternet yayınlarını denetlemeye kalkarsanız kendinizi...
Star yazarı Ardan Zentürk'ten RTÜK'e eleştiri! İnternet yayınlarını denetlemeye kalkarsanız kendinizi...
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı
Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
İmamoğlu: Seneye İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz
İmamoğlu: Seneye İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?