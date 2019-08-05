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Nusret etlerle oyun oynadı sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medya fenomeni haline gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, yaptığı son paylaşımla tepki çekti. Nusret, etleri domino taşı gibi dizip devirince takipçileri ateş püskürdü.

Her geçen gün ününe ün katan Nusret, artık tüm dünya tarafından tanınan bir isim haline gelmiş durumda. Özellikle son katıldığı Cannes Film Festivali'nde 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü alan Nusret'e kimse 'dur' diyemiyor. Etlerle her geçen gün farklı şovlar yapan sosyete kasabı, paylaşımlarıyla ise çoğu kesim tarafından tepki çekmeye devam ediyor.

23,1 milyon gibi rekor takipçi sayısının bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Nusret, son paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı. Etleri domino taşı şeklinde dizen Nusret, teker teker hepsini devirince takipçilerinden ilginç yorumlar aldı.

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