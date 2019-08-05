Manchester City Liverpool'u eledi Kyle Walker inanılmazı başardı

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında Liverpool'u 5-4 mağlup eden Manchester City, Community Shield'ı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Manchester City, 2019 yılı içerisinde dördüncü yerel kupayı kazanarak bu alanda tarihe geçti.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, maçın enstantenelerinden birini verdi.

Maçın ardından konuşan Walker, "Ben bir defans oyuncusuyum. Golleri engellemek benim görevim." dedi.