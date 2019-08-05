SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! 12 aylık ortalamada enflasyon yüzde 19.91 olurken ÜFE ise yüzde 21.66 olarak gerçekleşti. Haberin devamı.
GÜNCEL

İki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı 3 tay öldü

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 50 at ve tay henüz bilinmeyen nedenle çiftlikten kaçtı. Kayseri yönüne ilerleyen Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Almanya'dan gelen Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 plakalı otomobil karayoluna çıkan atlara çarptı. Kazada otomobillerin çarptığı 'İpek Hatun, Bodrum Güzeli ve Bir Güzel' isimli 3 tay öldü. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Kalender Kırbıyık ile Ayten, Diyar, Zilan ve Küvan Akdemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

Çiftlikten kaçan diğer atları bulmak için inceleme başlatan ekipler, sürücüleri at çıkmasına karşın yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin kaçan atlardan 39'unu bulduğu, 8'inin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirlendi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Star yazarı Ardan Zentürk'ten RTÜK'e eleştiri! İnternet yayınlarını denetlemeye kalkarsanız kendinizi...
Star yazarı Ardan Zentürk'ten RTÜK'e eleştiri! İnternet yayınlarını denetlemeye kalkarsanız kendinizi...
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Fenerbahçe Aleksandar Kolarov'u bitirdi! 3 yıl için bakın ne kadar alacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı! Yakında güzel gelişmeler olacak
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Kollardaki sarkmalar nasıl geçer lazer liposuction işleminin zararları var mıdır?
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kan vermek isteyen Modacı Barbaros Şansal saldırıya uğradı
Kan vermek isteyen Modacı Barbaros Şansal saldırıya uğradı
Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı
Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
Yeni burç sıralaması 2019 Başak burcu hangi ay oldu?
İmamoğlu: Seneye İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz
İmamoğlu: Seneye İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti Aslan burcu yeni tarihi ne oldu 2019?