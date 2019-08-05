3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı

İstanbul’da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcılarını bekliyor. İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi. Çevredeki esnaftan edinilen bilgiye göre definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi. Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor.