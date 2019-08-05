GÜNCEL

3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi İshak Paşa Hamamı

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.

İstanbul’da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcılarını bekliyor. İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi. Çevredeki esnaftan edinilen bilgiye göre definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi. Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye rest! Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep'e müjdeli haber! İlaçlarını hemen temin edin
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Ersun Yanal'ın acil takviye istiyor: Bu üçlü bize seviye atlatır
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Bu nasıl bir iş? Suvarlı'da seçilen başkan ve eşine bakın
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınları nerede çalışıyor? Sabah'ın haberi olay oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
5 Ağustos Türkiye Gündemi
5 Ağustos Türkiye Gündemi
Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Zilhice ayı 10 günlerin zikirleri neler her gün okunacak zikirler
Nusret etlerle oyun oynadı sosyal medyada tepki çekti
Nusret etlerle oyun oynadı sosyal medyada tepki çekti
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Safiye Soyman kaç yaşında çocukları kimdir kızı Ümran evli mi?
Manchester City Liverpool'u eledi Kyle Walker inanılmazı başardı
Manchester City Liverpool'u eledi Kyle Walker inanılmazı başardı
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı
Ünlü şarkıcı Timati Antalya'da bornoz ve kahve ile dalga sörfü yaptı