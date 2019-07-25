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"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin galası yapıldı

Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin galası yapıldı.

Yazar ve senarist Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem'in senaryoya uyarladığı dizinin galası Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirildi.

Televizyonda yayımlandığı 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen ve 6 yıl aradan sonra BluTV'de izleyici ile buluşacak dizinin gösterimi öncesi, oyuncu ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin uzun bir aradan sonra hikayede tekrar aradıklarını bulabileceklerine işaret ederek, "Yönetmek bir işin hangi açıdan, nasıl çekileceğini göstermek değil. Yönetmen demek bir durumu yönetmen demek. Serdar Ağabey bu dizide zor olan durumu çok iyi idare etti ve ortaya da hepimizin özlemle beklediği bir iş çıktı. Seyirci de bırakmadı işi." dedi.

Beşikçioğlu, diziye 6 yıl boyunca özlem duyduklarını dile getirerek, "Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış. Usta bu zor durumu çok iyi idare etmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Belçim Bilgin, diziye sezon sonu giriş yapacağını belirterek, "Sadece küçük bir 'ce' deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun." ifadelerini kullandı.

Senarist Ercan Mehmet Erdem, geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da hikayenin benzerlikler taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dizinin uzun süredir devam etmesini düşünüyorduk ama bir adım gerekiyordu. Bu adım gelince insan motive oluyor. Motivasyon da çok kısa bir süre önce başladı. Bir sene bile önce geçmişi yoktur bu sezonun. Başladık çok heyecanlı ve keyifli oldu hem yazım süreci hem çekim süreci. 9 bölüm gözümüz açıp kapayıncaya kadar bitti."

Aksiyon, macera, polisiye ve suç türlerini içerisinden barından dizi, yarından itibaren 9 bölüm olarak BluTV'de izleyici karşısına çıkacak.

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