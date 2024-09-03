Barış Doster TV 100'den NTV'ye transfer oldu!

Uzun süredir TV 100'de görev yapan deneyimli gazeteci ve akademisyen Barış Doster, NTV'ye transfer oldu.

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NTV, Barış Doster’in ekibe katıldığını bugün resmen duyurdu ve Doster’i "Siyasi İşler’in yeni üyesi" olarak tanıttı.

Deneyimli isim, yeni kanalda da siyaset ve güncel konulara dair yorumlarıyla gündeme katkı sağlamaya devam edecek.

Barış Doster kimdir?

Kars’ta doğdu (1973). Kars Gazi İlkokulu’nu, Kadıköy Anadolu Lisesi’ni, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisans, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda izlediği dış politikayı incelediği çalışmayla doktora yaptı. 2011’de siyasi tarih alanında doçent, 2020’de profesör oldu.

Üniversite yıllarında gazeteciliğe başladı. Devinim ve Nokta dergilerinde, Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Türk siyasal yaşamı, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler konularında çok sayıda haber, yazı dizisi, makale ve kitap bölümü yazdı. Üniversitelerde, askerliğini yaptığı Kara Harp Okulu’nda, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler, Türk Devrim Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyaset Bilimi, Güvenlik Stratejileri, Bölgesel Bazlı Devletler Analizi, Diplomasi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersleri verdi. 2014’te ABD’de Oklahoma Üniversitesi’nde bir yıl, 2015’te Avustralya’da Sydney’de Macquarie Üniversitesi’nde iki dönem, 2016’da Çin’de Şanghay’da Tongji Üniversitesi’nde bir dönem misafir öğretim üyesi olarak Türk Dış Politikası, Ortadoğu, Avrasya konulu dersler verdi. Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

BARIŞ DOSTER'İN ESERLERİ

Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004.

Kuşatma Altındaki Türkiye, İstanbul, 2007.

Türkiye ve Karanlık Savaş, İstanbul, 2008.

Orhan Koloğlu Kitabı: Bilimselden Medyatik’e Tarih, İstanbul, 2009.

Müfid Ekdal Kitabı: Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar, İstanbul, 2009.

Emperyalizm ve Türkiye (derleme), İstanbul, 2014.

Sopanın Ucundaki Müttefik, İstanbul, 2016.

Azizim! Türkiye Kime Kalacak Dersin! İstanbul, 2017.

Yönünü Arayan Türkiye, İstanbul, 2017.

Milli Mücadele Işığında Türkiye, İstanbul, 2020.

Cumhuriyet Nasıl Savunulur?, İstanbul, 2022.

Atlantik Çözülürken, İstanbul, 2022.