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7 yaşındaki öğrencinin ölümüne neden olan öğretmen tutuklandı

7 yaşındaki öğrencinin ölümüne neden olan öğretmen tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

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Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde öğrenci Miray Arslan'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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