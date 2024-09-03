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e-Devlet'te "Kolay Adres Sorgulama" hizmeti başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
e-Devlet'te "Kolay Adres Sorgulama" hizmeti başladı

Banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek ekranda sorgulanabildiği Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama hizmeti e-Devlet'te başladı.

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Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi katman servislerinden olan ve ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet sunuldu.

KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlıyor.

Kolay adres, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para göndermesi ya da ödeme yapması istenilen kişilerle paylaşılabilecek, hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilen pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

Telefon numarası, e-posta adresi, TC, vergi, yabancı kimlik numaraları ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanabilecek.

Yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlı olan kolay adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca sorgulamalarına olanak tanıyor. Çeşitli banka EPK uygulamalarında tanımlanan tüm kolay adres bilgileri tek bir ekran üzerinden sorgulanarak kontrol edilebilecek.

Hizmeti kullanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı aratılabilecek.

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