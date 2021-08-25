Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Erdek-Bandırma Karayolu 9. kilometresinde yer alan Edincik Kavşağı’nda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; 16 AEM 277 plakalı otomobil, Bandırma istikametinden gelip Edincik kavşağından döndüğünde, Edincik yönünden gelip sahile kısmına gitmek isteyen 42 E 5117 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 16 AEM 277 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.



Ağaca çarpan araçta şoför kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan 42 E 5117 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisi ile yolun ortasında kaldı. Bu araçta da bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi tedavileri yapılmak üzere 3 ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ve jandarma ekiplerinin rapor tanziminden sonra, araçlar çekici yardımı ile yoldan çekildikten sonra yeniden trafiğe açıldı.