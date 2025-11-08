Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 23:05’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

10 AĞUSTOS'TAN BU YANA SALLANIYOR

AFAD ekipleri bölgedeki saha taramasını sürdürürken, Sındırgı’daki deprem aktivitesinin 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki ana depremden bu yana devam ettiği bildirildi.