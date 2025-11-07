BIST 10.925
Gençlerbirliği, Volkan Demirei ile ilk 3 puanını aldı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Konuk ekip ikinci yarının başında Crespo-Shomurodov iş birliğiyle beraberliği yakalasa da, 53. dakikada Niang’ın penaltı golü galibiyeti kırmızı-siyahlılara getirdi. Bu sonuçla Gençlerbirliği, Volkan Demirei yönetiminde ilk 3 puanını almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crespo, kaleci Velho'nun yanından verdiği pasta Shomurodov, topu ağlara gönderdi: 1-1

51. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Umut Güneş ile girdiği ikili mücadelede Tongya'nın yerde kalması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasında Tongya'nın pasında Göktan Gürpüz, ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten az farkla auta gitti.

90+9. dakikada Shomurodov'un pasında Umut Güneş'in ceza sahasında yaptığı tek vuruşta kaleci Velho, meşin yuvarlağı sağ direğin dibinden kurtardı.

Gençlerbirliği, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Başkent ekibi, bu sonuçla puanını 11'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.

