Alperen Şengün MVP listesinde! Bu sezon bir ilki başardı

Alperen Şengün, MVP yarışı sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

NBA’de Houston Rockets, yeni sezona beş galibiyet ve iki mağlubiyetle çok hızlı bir başlangıç yaptı. Milli yıldızımız Alperen Şengün ise Houston’ın bu sezonki en çok öne çıkan oyuncularının başında geliyor.

Normal sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken NBA, MVP yarışı sıralamasının yeni bölümünü yayınladı. Milli yıldızımız Alperen Şengün, bu sezon ilk kez listeye dahil oldu ve 10. sırada kendine yer buldu.

Listenin zirvesinde ise NBA’in son MVP’si Shai Gilgeous-Alexander yer aldı. Kanadalı süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic takip etti.

