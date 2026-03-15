Bakan Vedat Işıkhan: Ulusal Staj Programı'na başvurular 31 Mart'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na başvuruların 31 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından "Gençler, bu paylaşım sizler için" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Staj programı hakkında detaylı bilgiye "http://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.