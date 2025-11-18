BIST 10.732
DOLAR 42,34
EURO 49,11
ALTIN 5.499,05
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu'ndan öğretmenlere 'yüzde 50 indirim' müjdesi

Bakan Uraloğlu'ndan öğretmenlere 'yüzde 50 indirim' müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını anımsatan Uraloğlu, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.

Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İndirimli bilet uygulamamızdan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmralı'ya ben giderim' diyen Bahçeli için tek cümle...
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmralı'ya ben giderim' diyen Bahçeli için tek cümle...
İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı
İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Galatasaray'a gün doğdu! Kasa tomarla para girecek
Galatasaray'a gün doğdu! Kasa tomarla para girecek
3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama