Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem bölgesindeki konutlarda son durum!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan konutlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, "2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarla ilgili bir duyuruda bulundu.

Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri medya buluşmasında konuştu.

Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz.

Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık.

2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını bin 213'e çıkardık.

Kıyı şeridi olan 28 ilimizde en az bir halk plajını açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz bir yıl içerisinde 100 halk plajı açarak vatandaşlarımızın denizlere erişimini kolaylaştırmaktır.

Başlatacağımız Mapa Şamandıra Projesi'ni Göcek'te başlatıyoruz. Bu projemiz, kıyısı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm sahillerimizi, koylarımızı teknelerin verdiği zararlardan korumaktır.

Kıyılarımızda oluşan işgal ve kaçak yapılaşma sorununa karşı, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 'Denizler Halkındır' Projesi'ni başlattık.

İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık." diye konuştu.