Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilerek envantere alınan T-70 genel maksat helikopteriyle ilk uçuşunu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığına gerçekleştirdi.

Abone ol

TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopteri, Bakan Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törenle Emniyet envanterine alındı.

Törenin ardından Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, T-70 genel maksat helikopteriyle ilk uçuşunu EGM Havacılık Daire Başkanlığına yaptı. 2 ATAK taarruz helikopteri de bu uçuşa eşlik etti.

Uçuştan sonra açıklamalarda bulunan Çiftçi, AKSUNGUR İHA, ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopterinin katılmasıyla emniyet ve jandarma teşkilatının hava filosunun daha da güçlendiğine dikkati çekti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu teslimatla beraber polis ve jandarma teşkilatımız daha etkin şekilde suç ve suçlularla mücadele edebilecek. Bütün bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onun 2004 yılından sonra havacılık teşkilatına vermiş olduğu önem ve destek sayesinde bugünleri görebilmiş olduk, bundan dolayı da son derece bahtiyarız. Aynı zamanda TUSAŞ'a ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün gücümüze güç katmış oldular. Ben bugünkü teslimattan dolayı jandarma ve polis teşkilatımıza yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar."

Bakan Çiftçi'ye uçuş sırasında İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da eşlik etti.