Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma

Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma

ULUSKON Genel Başkanı ve BM İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Uluslararası yatırım dünyasının etkili isimlerinden ULUSKON Genel Başkanı ve BM İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki kadim dostluk bağlarının ticari bir vizyonla güçlendirilmesinin hedeflendiği görüşmede, ekonomi ve hukuk alanında kritik kararlar alındı.

Ticari Hacmin Artırılması Hedefleniyor

Görüşmenin ana gündem maddesini, Türkiye ile Sudan arasındaki ithalat ve ihracat potansiyelinin maksimize edilmesi oluşturdu. Atasoy ve Eltayeb, mevcut ticari hacmin iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığı konusunda hemfikir kalırken, bu hacmi büyütmek adına yeni bir yol haritası üzerinde durdu.

Tarım Makineleri ve Teknoloji Transferi

Özellikle Sudan’ın geniş tarım arazilerinin verimli bir şekilde işlenmesi amacıyla, Türk yapımı tarım makinelerinin Sudan pazarına girişi ve bu alandaki teknoloji transferi öncelikli iş birliği alanı olarak belirlendi. Türk iş dünyasının bu konudaki tecrübesinin Sudan ekonomisine can suyu olması bekleniyor.

Diplomatik Nezaket: NEA Çaydanlık Seti Takdim Edildi

Ziyaretin sonunda Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Eltayeb’e dostane bir jestte bulundu. Atasoy, kendi markası olan ve Türk tasarımını temsil eden NEA Çaydanlık Seti’ni büyükelçiye hediye etti. Bu hediye, iki ülke arasındaki kültürel bağların ve misafirperverliğin bir simgesi olarak takdirle karşılandı.

