GÜNCEL

Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, anayasal düzeni hedef alan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelenin sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın kanına girdiğini anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek, iade taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü
Türkiye'den diplomasi trafiği: Barış için 2 ülkeyle kritik görüşme
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem var
Erzincan Kemah’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza
İran’dan Trump’ın abluka tehdidine sert tepki
Devlet Bahçeli'den Netanyahu'ya sert tepki
Ukrayna’da maçta hava saldırısı alarmı paniği
Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı
Galatasaray’dan büfe iddialarına yanıt
