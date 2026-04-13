Ukrayna’da maçta hava saldırısı alarmı paniği

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısı Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı gecikmeli olarak başlatıldı.

SHAKHTAR DONETSK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULAR YAPTI

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

MAÇ BERABERLİKLE SONA ERDİ

Öte yandan maçın 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.