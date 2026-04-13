Ukrayna’da maçta hava saldırısı alarmı paniği

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’in LNZ Cherkasy ile oynadığı karşılaşmada, ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise Ukrayna’da verilen hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli başlarken, alarmın sona ermesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısı Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı gecikmeli olarak başlatıldı.

SHAKHTAR DONETSK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULAR YAPTI

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

MAÇ BERABERLİKLE SONA ERDİ

Öte yandan maçın 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı
Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı
Galatasaray’dan büfe iddialarına yanıt
Galatasaray’dan büfe iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile vurgusu ve milli güvenlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile vurgusu ve milli güvenlik mesajı
AFAD’dan Nijerya’daki yerinden edilmişlere 36 tonluk gıda desteği
AFAD’dan Nijerya’daki yerinden edilmişlere 36 tonluk gıda desteği
MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı'na cevap
Türkiye'yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı'na cevap
Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!
Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Hürmüz Boğazı'nda kritik gün! UKMTO duyurdu: Bildirim aldık
Hürmüz Boğazı'nda kritik gün! UKMTO duyurdu: Bildirim aldık
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi
İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi
ABD'nin büyük bankalarından! Goldman Sachs'ın net kârı arttı
ABD'nin büyük bankalarından! Goldman Sachs'ın net kârı arttı