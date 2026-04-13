Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı

İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Netanyahu’nun kabine toplantısında İran ile ateşkesin kısa sürede bozulabileceğini dile getirdiği iddia edilirken, resmi açıklamada bu yönde bir ifadenin yer almaması dikkat çekti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun kabine toplantısında İran ile ateşkes konusuna değindiğini aktardı. Habere göre, Netanyahu kabine toplantısında İran ile ateşkesin çok kısa bir süre içerisinde bozulabileceğini söyledi. Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun söylediği iddia edilen "ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğine" ilişkin bir ifadesinin olmaması ise dikkati çekti.

PAKİSTAN'DA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMAYA VARILAMADI

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan’da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.