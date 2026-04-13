BIST 14.059
DOLAR 44,71
EURO 52,51
ALTIN 6.801,16
HABER /  SPOR

Galatasaray’dan büfe iddialarına yanıt

Galatasaray’dan büfe iddialarına yanıt

Galatasaray, Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin hizmet vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Galatasaray, Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin hizmet vermediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÜFELERDE CİDDİ HASAR MEYDANA GELMİŞTİR"

 "Galatasaray-Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile vurgusu ve milli güvenlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile vurgusu ve milli güvenlik mesajı
AFAD’dan Nijerya’daki yerinden edilmişlere 36 tonluk gıda desteği
MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı'na cevap
Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Hürmüz Boğazı'nda kritik gün! UKMTO duyurdu: Bildirim aldık
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi
ABD'nin büyük bankalarından! Goldman Sachs'ın net kârı arttı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı
İzin belgesi olmadan Mekke'ye giriş yasaklandı