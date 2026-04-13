İran’dan Trump’ın abluka tehdidine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “deniz ablukası” tehdidine sert tepki göstererek bu tür adımların yasa dışı olduğunu ve küresel ekonomiye zarar vereceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki göstererek, "yasa dışı savaşın, küresel ekonomiye karşı intikam eylemleriyle kazanılamayacağı" değerlendirmesini yaptı.

Bekayi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki gösterdi.

Trump'ın bu adımıyla kendisine zarar vereceğine işaret eden Bekayi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yasadışı bir tercih savaşını, küresel ekonomiye karşı bir tercih intikamı ile kazanmak mümkün mü? Kendi yüzüne inat olsun diye burnunu kesmek hiç mantıklı olur mu?"

ABD Başkanı Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.