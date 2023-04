Bakan Adil Karaismailoğlu: 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik

Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeden tahliye edilen vatandaşlar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede hayati öneme haiz çok kritik çalışmalar yürütüyoruz. AFAD ile koordineli olarak çalışarak bugüne kadar hava, kara, deniz ve demiryolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen 73'üncü Karayolları Genel Müdürleri Toplantısına katıldı.

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bu zorlu süreçte, bir yandan arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken, bir yandan da depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmaya, derdine derman olmaya çalıştık. Böylesine büyük bir depremden sonra kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına alıp, her günü bir öncekinden daha iyi kılıyoruz. Bölgede, bütün birimlerimizden her unvanda personelimiz AFAD koordinasyonunda 7/24 görev yaptı ve yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede hayati öneme haiz çok kritik çalışmalar yürütüyoruz. AFAD ile koordineli olarak çalışarak bugüne kadar Hava, Kara, Deniz ve Demiryolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Depremin ilk saatlerinde ulaştığımız bölgede çalışmalarımızı, yorulmak bilmeyen bir azimle sürdürüyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.