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Bağdat'ta marketler 'koronavirüs' akınına uğradı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağına saatler kala marketlere akın etti.

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Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde bulunan ekmek fırınları ve marketlerde yoğunluk görüldü.

Vatandaşlar çok miktarda sebze ve meyvenin yanı sıra diğer gıda maddelerinden satın aldı.

Sokağa çıkma yasağının yarın başlayacağı Bağdat'ın diğer bölgelerindeki çarşı, pazar ve marketlerde de benzer görüntüler vardı.

Halk yiyecek ve içecek stokluyor 

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Kusay Esedi, "Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı başlayacak. Evde en çok ihtiyaç duyduğumuz süt ve et ürünleri gibi malzemeleri stokluyoruz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz." dedi.

Market sahibi Ömer Hadi de virüsten dolayı ülkede kriz yaşandığını belirterek, "Halk, biraz da korktuğu için yiyecek ve içecek stoklamaya başladı. Son dönemin en yoğun alışveriş akınını yaşıyoruz." diye konuştu.

Bağdat’ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yarından itibaren 24 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık ve güvenlik alanında çalışanlar ise söz konusu yasağın dışında tutulacak. 

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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