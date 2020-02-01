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Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi

Antalyaspor mücadelesindeki hakem kararlarını eleştiren Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hakem VAR ilişkisindeki acayiplikler son zamanlarda sürekli bizim başımıza geliyor paranoyasında değilim ama bu acayipliklerin başına gelenlerin başında geliyoruz. İptal edilen golü anlamak mümkün değil" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da fazlasıyla galibiyete ihtiyacı olduğu bir maç oynadıklarını söyledi.
Hem Konyaspor hem de Antalyaspor'un bu mücadeleden galip gelse dahi içinde bulundukları durumdan kurtulamayacağı düşüncesinde olduğunu dile getiren Kocaman, "Ama ciddi psikolojik destek verecekti. Biz de yükselen oyun grafiğimizle, mücadelemizle, uyumumuzla galibiyeti istedik. Oyun da bu şekilde cereyan etti. İlk yarıda biraz daha üstün oynadık. Antalyaspor duran toplarla üstümüze geldi. Sahadaki yerleşim, oyun akışında biz üstündük” diye konuştu.

"Hakeme eleştiri"
Maçın hakemini Halis Özkahya'yı da eleştiren Kocaman, “Hakem ve VAR ilişkisindeki acayiplikler son zamanlarda sürekli bizim başımıza geliyor paranoyasında değilim ama bu acayipliklerin başına gelenlerin başında geliyoruz. İptal edilen golü anlamak mümkün değil, ofsaytın mantığına da uymuyor. Atılan gol, çizgiden çıkan topa baktığımızda genel anlamda gol arayan bizdik” ifadelerini kullandı.

"iki tarafta memnun değil"
İkinci yarı oyun üzerindeki baskılarını arttırdıklarının altını çizen Aykut Kocaman, “Antalyaspor bize hızlı ataklarla karşılık vermeye çalıştı. İkinci yarıda skoru değiştirme adına kırılma olmadığını söyleyebilirim. Kolay pozisyon olmadı, her oyuncu her topa hamle yaptı. Yakaladığınız pozisyonlardan maksimum verim almalısınız. Biz bunu başaramadık. İki tarafın da 0-0’lık skordan çok mutlu olduğunu söylenemez” şeklinde konuştu.

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