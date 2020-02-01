YEREL

İstanbul'da ulaşımda maskeliler dikkat çekti

Korona virüsü ve grip, İstanbul'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı.

Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, "Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Sağlığımız için güvenliğimiz için takıyorum. Maske takmayı da herkese tavsiye ederim. Dünya Sağlık Örgütü alarm verirken ben tabi ki korkuyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Sever, "Özellikle küçük çocuklar için, okullara, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında önlem alınmasını istiyorum. Dışarı çıktığımda, toplu taşımaya bindiğimde evimde olmadığım her an maskeyi kullanıyorum. Aileme, komşularıma ve küçük çocuklara kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Toplu taşıma aracından inen Gülten Kara da , "Maske kullanıyoruz, toplu taşımalarda virüslere karşı kendimizi korumak zorundayız. Haberlerden sonra ne kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Flamengo'dan Arda Turan açıklaması
Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
İstanbul'da toplu ulaşımda maske takan vatandaşlar dikkat çekti
Trabzonspor Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)
Doğa Koleji mağdurlarına müjde! İTÜ Vakfı'ndan müjdeli maaş açıklaması
Arap Birliği'den şaşırtan karar! ABD'nin Yüzyılın Anlaşması dediği Ortadoğu planını reddetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (01 Şubat 2020)
Mahmut Abbas'tan kritik açıklama! Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim
Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
Bakan Murat Kurum duyurdu: Firmalar tamamlama sigortası yapmak zorunda olacak
Siirt'te öğrencisinin saçını çeken öğretmenin memurluktan atıldı
Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine yanıt
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı