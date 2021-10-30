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Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçı özet ve golleri

Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Lobjanidze kaydetti.

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Beşiktaş adına Mehmet Topal'ın 73. dakikada topukla ağlara gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren Hatayspor puanını 23'e yükseltti. Hemen ardındaki Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

Hakem: Cüneyt Çakır
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Traore, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Cyle Larin, Michy Batshuayi

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