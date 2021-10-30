BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 'Bağlılık Hasan' yarışacak

Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 'Bağlılık Hasan' yarışacak

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Türkiye'nin 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurulda, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filminin, 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

ABD'de düzenlenen ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini "Bağlılık Hasan" filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşmişti.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor.

Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya NATO'dan uzaklaşıp Rusya'ya yaklaşıyor!
Almanya NATO'dan uzaklaşıp Rusya'ya yaklaşıyor!
AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri-Ankara arası hızlı tren hattı açıklaması
AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri-Ankara arası hızlı tren hattı açıklaması
Rus savaş uçakları İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ndan gelin damat fotoğraflarına tepki! Tesettüre uygun değil teşhircilik!
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ndan gelin damat fotoğraflarına tepki! Tesettüre uygun değil teşhircilik!
İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi için kritik mesaj
İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi için kritik mesaj
Messi çok kötü oynadı ikinci yarıda oyundan alındı
Messi çok kötü oynadı ikinci yarıda oyundan alındı
Türkiye'den Ermeni terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki
Türkiye'den Ermeni terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Toplantı başladı Biden ile ilk temas!
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Toplantı başladı Biden ile ilk temas!
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi
Şok Marketler'den 'fahiş fiyat' cezasına ilişkin açıklama karara itiraz edilecek
Şok Marketler'den 'fahiş fiyat' cezasına ilişkin açıklama karara itiraz edilecek