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Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

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7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)

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