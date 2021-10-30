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Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor günlük kirası 600 bin euro

Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor günlük kirası 600 bin euro

Dünyanın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan 'Flying Fox' ile Bodrum’a gelen dünyanın sayılı zenginlerinden Amozon'un sahibi Jeff Bezos tatiline devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta Bodrum Kumbahçe açıklarına demir atan 'Flying Fox' isimli milyon dolarlık yat bir süre Bodrum açıklarında kaldıktan sonra Bodrum’un koylarını teker teker gezdi.

Daha sonra Gökova Körfezi'ne giden lüks yatta dünyanın sayılı zenginlerinden olan Jeff Bezos’un olduğu iddia edildi. Mavi yolculuğa çıkan Jeff Bezos 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatıyla tekrar Bodrum’a geldi. Yalıkavak açıklarına demir atan yat vatandaşlar tarafından da ilgi odağı oldu.

Günlüğü 600 bin Euro

Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 600 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatın değeri ise 100 milyon doların üzerinde. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan 10 milyon dolarlık helikopter ise dikkatlerden kaçmadı. 2 helikopter pisti olan 5 katlı ultra lüks yatın içerisi ise mini bir sarayı andırıyor.

İçinde yok yok

İçerisinde 10 VIP salon, 1 ana süit bulunan yatta, 22 kişi konaklayabiliyor. Lüks yatta, sinema salonu, yüzme havuzları, restoran, SPA salonu, spor salonu, sauna, hamam ve 2 eğlence salonu da bulunuyor. Cennet koyuna demir atan ve arka kısmında bulunan su sporları malzemeleri denize çıkartılan yatın içerisinde kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl süper yatla 1 ay kıyıları geçmişti

Geçtiğimiz yıl dünyanın en zengin iş adamı olarak gösterilen Jeff Bezos tatil için 'Flying Fox' isimli süper lüks yatla Ege ve Akdeniz kıyılarını gezmişti. Yaklaşık 1 ay boyunca Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova'yı gezen Jeff Bezos Bodrum’a hayran kalmıştı.

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